Ryan Gosling et Britney Spears : 25 ans après, ils se retrouvent !

Près de vingt-cinq ans après leur rencontre dans l'émission The All New Mickey Mouse Club pour Disney, Ryan Gosling et Britney Spears se sont retrouvés. C'est Ellen DeGeneres qui a réuni l'acteur bientôt à l'affiche de First Man et la star de la pop, lors d'un épisode du Ellen DeGeneres Show qui sera diffusé ce vendredi 12 octobre.

Pour ceux qui s'en souviennent, Ryan et Brit-Brit jouaient des Mouseketeers dans cette émission culte qui avait vu le jour en 1955 sur ABC, avant de revenir dans les années 90 sur Disney Channel. Britney Spears avait prêté sa voix lors des saisons 5 à 7, alors que le futur acteur canadien n'était apparu que dans les saisons 6 et 7, tout comme un certain Justin Timberlake.

Un extrait vidéo a été dévoilé en marge de la diffusion. Le chéri d'Eva Mendes, qui convoite l'Oscar du meilleur acteur avec sa performance dans First Man, s'y confie sur son premier souvenir du show familial. "Je me souviens quand je suis allé pour la première fois dans l'émission, qu'ils avaient des enfants jouant l'un pour l'autre. Je me souviens que c'était Christina Aguilera, puis Britney, et j'ai pensé 'Oh, OK, donc ils sont anormalement talentueux'. J'avais l'habitude de travailler avec des gens brillants, mais là, c'était un autre niveau", avoue Ryan Gosling.