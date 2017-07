Ryan Gosling et Michael Fassbender : 2 sex-symbols face à face dans Song to Song

Terrence Malick a la réputation de couper au montage quelque peu brutalement ses films. Sean Penn n'était pas ravi de voir la plupart de ses scènes disparaître de Tree of Life, par exemple. Dans son nouveau long métrage au cinéma, Song to Song, c'est Christian Bale qui ne figure plus au casting final. Un sort auquel ont échappé Michael Fassbender et Ryan Gosling, héros envoûtants de ce drame romantique. Le cinéaste texan a ainsi choisi deux acteurs aussi talentueux que fascinants pour son affiche. Un duel de sex-symbols prometteur !

La mise en scène de Terrence Malick fascine mais laisse aussi parfois les spectateurs dubitatifs : il n'est pas facile d'appréhender le travail de ce cinéaste cherchant la poésie dans chacun de ses plans. En engageant la star de Drive (36 ans) et l'impressionnant Magneto de X-Men (40 ans), il a dans tous les cas composé un casting particulièrement séduisant, nourri de leur talent comme de leur charisme indéniable. Et s'ils ont su s'imposer à leur manière dans le 7e Art, ils ont bien des points communs...

Not born in the USA

Malgré leur physique de stars hollywoodiennes, Ryan Gosling et Michael Fassbender ont en commun le fait de ne pas être originaire des Etats-Unis : le premier est né à London, en Ontario au Canada, et a été élevé dans une famille mormone. Son père est plus précisément d'origine franco-canadienne. Le second est né à Heidelberg d'un père allemand et d'une mère irlandaise, descendante de Michael Collins, figure de l'indépendance irlandaise, excusez du peu.

Acteurs tous publics

Briller dans des films grand public et se donner pour le cinéma d'auteur : Ryan Gosling et Michael Fassbender alternent ainsi les différents types de production sans mal. Ainsi, jouer les amoureux dans la romance culte N'oublie jamais ou la comédie Crazy, Stupid, Love n'empêche pas mister Gosling d'être un gangster peu bavard dans Only God Forgives. De son côté, monsieur Fassbender sait se glisser dans la peau d'un personnage de comics – Magneto de X-Men – comme dans celui du beau-père d'une adolescente paumée dans le drame familial Fish Tank.

Des amoureux très discrets

Ryan et Michael ont en commun d'être aussi talentueux que discrets sur leur vie privée. Ne cherchez pas à les voir poser en couple sur les tapis rouges, ils préfèrent laisser leurs amours à l'abri des projecteurs. Eva Mendes a conquis le coeur de Ryan Gosling et a eu deux filles avec lui, Esmeralda et Amada, Alicia Vikander est l'amoureuse de Michael Fassbender depuis leur rencontre sur le tournage d'Une vie entre deux océans.

Song to Song, en salles le 12 juillet

Une histoire d'amour moderne, sur la scène musicale d'Austin au Texas, où deux couples – d'un côté Faye et le chanteur BV, et de l'autre un magnat de l'industrie musicale et une serveuse – voient leurs destins et leurs amours se mêler, alors que chacun cherche le succès dans cet univers rock'n'roll fait de séduction et de trahison.