Ryan Gosling : Quand il a dû masquer les yeux de sa fille Amada, 1 an et demi...

Écumant les plateaux de télévision pour la promotion de Blade Runner 2049, Ryan Gosling, pourtant si discret sur sa vie privée, s'est laissé aller à une confidence qui concerne sa fille cadette sur le plateau de Jimmy Kimmel le 3 octobre...

Lors de l'émission, le papa d'Amada, deuxième enfant qu'il a eue avec Eva Mendes, après Esmeralda, 3 ans, a raconté la première fois de son bébé à New York : "Ma cadette a 1 an et demi et c'était sa première fois à New York. Je l'ai amenée près de la fenêtre un matin et je lui ai dit : 'Regarde ma chérie, bienvenue à New York !' Et c'est là que deux voitures se sont rentrées dedans. De la fumée est sortie des voitures et deux types sont sortis en s'insultant – je ne vais pas refaire leurs gestes devant vous – mais j'ai rapidement couvert les yeux de ma fille pour qu'elle ne voie pas ça. C'était une expérience typiquement new-yorkaise...", a raconté l'acteur canadien de 36 ans.

C'est justement dans la Grosse Pomme que l'on a pu voir il y a quelques jours Ryan Gosling et Eva Mendes, main dans la main, se rendant dans le très hype restaurant Tao. Sur tapis rouge, ils ne posent plus jamais ensemble depuis les avant-premières du film qui a scellé leur rencontre et leur amour, The Place Beyond the Pines en 2013. Le couple évite scrupuleusement de se montrer ensemble, préservant son intimité des objectifs. À tel point que naissent régulièrement des rumeurs de rupture, vite désamorcées par des preuves d'amour : Eva soutenant le film de Ryan, Song to Song par exemple, ou bien des sorties en amoureux captées par des photographes.