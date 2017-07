Ryan Lochte : Après le scandale des JO, le nageur et jeune papa peut souffler

La justice brésilienne a abandonné sa procédure pour "dénonciation mensongère d'un crime" contre le nageur américain Ryan Lochte, qui avait prétendu avoir été victime d'un braquage en marge des JO-2016 de Rio l'été dernier, a affirmé vendredi 14 juillet son avocat à la presse américaine, relayée par l'AFP.

"Nous sommes heureux de la décision du tribunal qui a fini par classer la procédure sans suite contre M. Lochte, tout en reconnaissant qu'il n'avait pas commis de crime", a expliqué au quotidien USA Today Jeff Ostrow. "Cela a été une année longue, mais au final, la justice a prévalu", s'est félicité l'avocat.

Lochte et ses coéquipiers Gunnar Bentz, Jack Conger et James Feigen, tous médaillés d'or à Rio, avaient affirmé avoir été braqués par de faux policiers le 14 août 2016 alors qu'ils rentraient en taxi au village olympique après une soirée arrosée. Eméchés, ils avaient en réalité uriné sur les murs d'une station-service et arraché une affiche, avant de se quereller avec un vigile et avec leur chauffeur de taxi qui avaient appelé la police locale.

Après cette affaire qui a frôlé l'incident diplomatique, Lochte a été abandonné par ses sponsors et est devenu de son propre aveu "l'une des personnes les plus détestées aux Etats-Unis", ce qui l'a conduit au bord du suicide.

Le Comité olympique américain lui a infligé en septembre une suspension de dix mois qui a pris fin le 30 juin dernier, ce qui l'a privé des Championnats des Etats-Unis 2017 et, de fait, des Mondiaux-2017 de Budapest.

Tourner la page...

Devenu père d'un petit Caiden pour la première fois début juin avec sa fiancée Kayla Rae Reid, Lochte, 32 ans, devait reprendre la compétition ce week-end à Los Angeles, mais il a renoncé, faute d'entraînement. Le sextuple champion olympique s'est fixé pour objectif de participer aux prochains JO d'été, en 2020 à Tokyo.