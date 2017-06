Ryan Lochte, papa : Première photo de famille avec sa fiancée et leur fils

Près d'un an après le faux braquage aux JO de Rio, Ryan Lochte est en passe de regagner les faveurs de l'Amérique ! Le nageur est aidé de son nouveau-né, un petit garçon dont il vient de dévoiler le visage. Les premières photos de l'adorable Caiden émeuvent déjà la Toile...

C'est au magazine Us Weekly que Ryan Lochte et sa fiancée Kayla Rae Reid ont réservé l'exclusivité des images de leur fils. Les heureux parents ont également publié quelques clichés sur leurs comptes Instagram respectifs. La maman y a révélé les détails de la venue au monde de Caiden Zane Lochte en légende d'une photo du bébé : "Ma petite citrouille et ce sourire... Après près de 26 heures d'accouchement, notre plus grande joie est entrée dans nos vies. Caiden Zane Lochte est né le 8 juin 2017. 3,57 kg de pur bonheur. Je l'ai immédiatement posé sur ma poitrine, il m'a regardé dans les yeux et m'a simplement fixée. J'ai éclaté en sanglots et je chérirai ce moment inoubliable jusqu'à la fin de mes jours."