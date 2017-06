Ryan O'Callaghan : L'ex-star de NFL fait son coming out !

Ryan O'Callaghan, ancien joueur de football américain dans les équipes Patriots (celle de Tom Brady) et Chiefs, a fait son coming out lors d'une interview pour le site OutSports.com. Âgé de 33 ans, il a très mal vécu de garder sa sexualité secrète au point d'avoir envisagé de se suicider.

C'est au début du lycée que Ryan O'Callaghan a définitivement compris et accepté qu'il était homosexuel. Mais, effrayé par cette découverte et vivant dans une banlieue plutôt conservatrice de San Francisco, il n'avait jamais voulu en parler, se cachant même derrière sa carrure imposante pour taire son attirance pour les garçons car il était persuadé qu'il ne correspondait pas aux critères de beauté chez les gays. "Le football, c'était la chose la plus masculine que je pouvais faire", dit-il.

En 2011, quand il a pris conscience que sa carrière sportive allait s'arrêter, Ryan O'Callaghan a sérieusement songé au suicide, allant jusqu'à écrire une lettre d'adieu et à acheter une arme à feu. Traité depuis quelques années pour une addiction aux antidouleurs, le jeune homme a été sauvé par David Price, l'entraîneur de l'équipe des Kansas City Chiefs, qui a compris que quelque chose n'allait pas et que ce n'était pas purement physique. Ce dernier lui a conseillé de voir des médecins de l'équipe et le jeune homme a fini par faire son coming out. Par la suite, il a pris le taureau par les cornes et s'est aussi ouvert à sa famille et à ses amis. "Ce n'est pas toujours facile d'être honnête, mais c'est beaucoup plus agréable d'être soi-même et de ne pas vivre dans le mensonge", a-t-il relaté.