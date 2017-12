Ryan Phillippe : A 43 ans, l'ex de Reese Witherspoon exhibe ses (gros) muscles

Blessé et hospitalisé à l'été 2017, Ryan Phillippe revient de loin et semble avoir retrouvé la forme. Il ne pouvait donc pas terminer l'année sans une ode à sa beauté... D'autant qu'il n'avait pas grand-chose à poster de plus, comme par exemple un Noël avec ses enfants, fruits de son idylle terminée avec Reese Witherspoon. En effet, Deacon (14 ans) et Ava (18 ans) étaient avec leur mère, ce que cette dernière s'est empressée d'afficher sur Instagram, prenant notamment la pose avec son mini-moi, Ava Phillippe.