Ryan Phillippe accusé de violences: Son ex-femme Reese Witherspoon, témoin clé ?

Ryan Phillippe n'est pas sorti d'affaire. Le 18 septembre 2017, l'ex-petite amie supposée de l'acteur de 43 ans, Elsie Hewitt, déposait plainte contre lui pour de graves faits de violences. Selon la jeune femme de 22 ans, connue pour être modèle de charme pour Playboy, le comédien l'avait violemment agressée dans la nuit du 3 au 4 juillet de la même année.

Les faits se seraient déroulés au domicile de Ryan Phillippe, très peu de temps après la séparation du couple qui se fréquentait depuis environ trois mois. Deux versions s'opposent : Elsie Hewitt affirme que son ex, alors sous l'emprise d'alcool et de drogues, l'aurait jetée à deux reprises dans les escaliers après une crise de jalousie. Des photos montrant les blessures d'Elsie avaient été obtenues par la police et la jeune femme avait dû être hospitalisée pour se soigner. De son côté, la star de la série Shooter assure que le mannequin a débarqué chez lui à l'improviste et enivré. C'est elle qui l'aurait attaqué et qui serait tombée en étant escortée hors des murs de son domicile.

Depuis le début de cette affaire, Ryan Phillippe assure pour sa défense qu'Elsie Hewitt cherche uniquement à ternir son image afin de booster sa propre célébrité. Des faits contredits par la principale intéressée qui réclame 1 million de dollars de dommages et intérêts et promet de les reverser à des associations caritatives en cas de victoire devant la justice. Seulement, voilà maintenant déjà neuf mois que l'affaire est en suspens.

Des échanges compromettants ?

Selon les nouvelles informations rapportées le 28 juin 2018 par le site The Blast, Elsie Hewitt accuse Ryan Phillippe et ses avocats de faire traîner volontairement la procédure pour lui faire perdre du temps, de l'argent (les frais de justice lui coûtent un peu plus chaque jour) et de la crédibilité auprès du procureur. Pour appuyer ses propos et tenter de prouver qu'elle a bien été victime de violences, Elsie Hewitt réclame auprès de la justice qu'elle obtienne les échanges de SMS entre Ryan Philippe et son entourage qui prouveraient que l'agression a bien eu lieu.

Toujours d'après elle, plusieurs proches de l'acteur sont bien au courant de ce qui s'est passé, à commencer par l'ex-femme de la star hollywoodienne, Reese Witherspoon. Elsie Hewitt affirme que les deux comédiens (parents d'Ava, 18 ans, et de Deacon, 14 ans) ont eu des conversations évoquant cet incident. Jusqu'à présent, Ryan Phillippe aurait par ailleurs refusé d'adresser à la justice ces documents qui s'avéreraient compromettants pour sa défense.

C'est donc bien malgré elle que Reese Witherspoon se retrouve impliquée dans cette affaire sordide. Pour le moment, la star de 42 ans (divorcée de Ryan Phillippe en 2007 et remariée depuis 2011 à l'agent Jim Toth) n'a pas réagi, très occupée qu'elle est à assurer le tournage de la deuxième saison de Big Little Lies. De son côté, Elsie Hewitt cite également l'agent, le manager et l'attaché de presse de Ryan Phillippe, qui pourraient tous être d'autres témoins clés.