Ryan Reynolds a sauvé la vie de son neveu

Super-héros à l'écran en Deadpool, Ryan Reynolds l'est aussi à la ville. Dans un post Instagram, l'acteur canadien et chéri de Blake Lively explique qu'il a récemment sauvé la vie de son neveu.

Le comédien, père de deux enfants (James, 2 ans, et Ines, 9 mois), dit avoir appris grâce à la Croix-Rouge à faire une CPR (Cardio-pulmonary resuscitation, une réanimation cardio-pulmonaire). "Et putain de merde, j'ai sauvé la vie de mon neveu parce que je savais ce qu'il fallait faire", révèle la star qui n'a pas hésité, après avoir évité ce drame, à faire "une remise à niveau" – d'où la photo qui accompagne son récit sur Instagram.

On peut ainsi voir l'interprète de Deadpool – dont le deuxième opus est prévu pour fin mai 2018 – poser aux côtés d'un moniteur de la Croix-Rouge, un mannequin dans les bras. "Cela ne m'a pris quelques heures et c'était même amusant en fait. Merci Dan de Viva First Aid pour la leçon. Et merci à ces deux poupées pas vivantes mais bien utiles, dont les orbites vides vont me hanter jusqu'à la fin des temps", s'amuse Reynolds.