Ryan Reynolds au top : Furieusement glamour avec Blake, tendre avec sa maman

Le tapis rouge de la soirée Time 100 Gala, qui salue les personnalités les plus influentes du moment, était furieusement glamour. Si les invitées brillent par leur talent et leurs accomplissements sous les projecteurs du red carpet ce 25 avril à New York au Lincoln Center, le chic et les paillettes étaient au rendez-vous avec, en premier ligne, l'un des couples hollywoodiens qui font le plus rêver : Blake Lively et Ryan Reynolds.

Depuis qu'ils se sont rencontrés sur le tournage du blockbuster Green Lantern en 2010, la star de Gossip Girl et celle de Deadpool 1 et 2 sont inséparables. Mariés depuis quatre ans et parents de deux petites filles, James et Ines, ils ont fait sensation, lui dans un costume bleu marine, elle dans une robe qu'elle a choisie elle-même (elle n'a pas de styliste) signée Marchesa. L'actrice accompagnait son époux qui fait partie des 100 people que le magazine Time a célébrés dans son incontournable numéro sur les stars influentes. Une soirée qu'il a également partagée avec sa maman, Tammy. Sur Instagram, il a posté un message pour remercier, avec une touche d'humour, la prestigieuse revue : "Merci #Time100 de m'avoir inclus dans cette liste dingue de personnes brillantes."