Ryan Reynolds – Blake Lively lui est vitale : "Elle m'empêche de devenir dingue"

2016 aurait une année merveilleuse pour Ryan Reynolds. Côté pro, il aura connu un succès planétaire avec Deadpool – qui est, soit dit en passant, le film le plus téléchargé de 2016 – au point qu'il est le premier acteur à avoir incarné un super-héros à être nommé pour ce rôle aux Golden Globes. Il a aussi tourné des projets intéressants (comme Life, avec Jake Gyllenhaal). Côte privé sa femme Blake Lively et lui sont devenus les parents d'une deuxième petite fille.

Dans un long portrait pour Variety, l'acteur canadien renaissant explique souffrir d'angoisses. "J'ai trois grands frères. Notre père était dur. Il n'était facile pour personne. Et il n'était pas facile pour lui-même, raconte-t-il. Je pense que mon anxiété vient de là, à essayer de trouver des manières de contrôler les autres en essayant de me contrôler moi-même. À l'époque, je ne l'aurais pas reconnu. J'étais juste un garçon nerveux."

Avec le temps, la maturité, la paternité et l'amour de sa femme, Ryan Reynolds a réussi à dépasser ses angoisses et à les gérer. Blake Lively y est pour beaucoup dans ce bien-être et cet équilibre. Elle lui a été d'une grande aide lorsqu'il a connu un succès inédit et exceptionnel avec Deadpool. "Les attentes me bouffaient, explique l'acteur et producteur. Blake m'a aidé à traverser cela. J'ai de la chance de l'avoir près de moi, elle m'empêche de devenir dingue."

Et c'est avec ce soutien qu'il s'apprête à replonger dans le costume du super-héros. Un deuxième volet est en route, avec David Leitch (le réalisateur de John Wick) aux manettes. "J'aimerais jouer Deadpool aussi longtemps qu'ils me laisseront jouer Deadpool. Nous avons des esquisses d'histoires pour un certain nombre de films différents", a confié Reynolds à Variety, alors que la rumeur court que l'anti-héros au costume rouge et noir pourrait recroiser à nouveau le chemin de Wolverine.