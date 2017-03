Ryan Reynolds : Sa réaction lorsque Blake Lively embrasse d'autres hommes...

Ils forment l'un des couples les plus solides et les plus glamour à Hollywood. Ensemble depuis près de six ans et mariés depuis plus de quatre ans, Blake Lively et Ryan Reynolds sont également les parents de deux ravissantes fillettes, James (2 ans) et Ines (6 mois). Lorsqu'elles ne sont pas en train de pouponner, les deux stars hollywoodiennes enchaînent les tournages. Et c'est logique, ces films apportent parfois leur lot de scènes délicates à tourner...

Interviewé dans les pages de l'édition américaine du magazine Elle, l'acteur de 40 ans a été questionné sur les fameuses scènes de sexe dans lesquelles tout acteur est éventuellement amené à tourner. Et contrairement à certains, Ryan Reynolds a affirmé qu'il n'était pas du tout jaloux lorsqu'il voyait sa femme embrasser d'autres hommes ou même simuler un acte sexuel. "Cela ne me dérange pas vraiment. Je ne dis pas ça d'une façon perverse. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il y a cinquante ou soixante techniciens fatigués, affamés ou surmenés qui se tiennent juste devant eux. Mais la scène de sexe de Deadpool, je me souviens l'avoir filmée et m'être dit : 'Ça va être difficile de voir ça sur chaque appui-tête dans l'avion'", a-t-il déclaré avec humour.

Une référence directement adressée à Blake Lively, qui avait pour sa part affirmé qu'il avait été très difficile pour elle de voir cette fameuse scène de sexe où son mari était en pleins ébats avec l'actrice Morena Baccarin. "J'étais dans l'avion avec ma fille, et c'est un peu difficile en ce moment car tout le monde veut voir Deadpool. Nous l'avons regardé et on a dû voir une scène de sexe – avec une autre femme – pendant que le personnage de Ryan est en vacances. Mais voir son mari se faire manger de la purée sur ses fesses, c'est une forme de torture plutôt cool", avait-elle déclaré en juin 2016 sur le plateau de Jimmy Fallon.