S Club 7 : Fauché, un ex-membre supplie qu'on lui donne du travail à la télé

Ancien membre des S Club 7, groupe de pop anglais phare des années 90 qui avait également eu la chance de jouer dans sa propre série télévisée et qui avait fait un bref come back en 2014 pour une tournée de onze dates au Royaume-Uni, Paul Cattermole s'est entretenu jeudi 8 février 2018 dans l'émission britannique Loose Women pour donner de ses nouvelles.

Aujourd'hui âgé de 40 ans, l'ex-petit ami d'Hannah Spearritt et ancien collègue de Jo O'Meara, Rachel Stevens, Tina Barrett, Jon Lee et Bradley McIntosh a ainsi révélé qu'il était "fauché", en grande difficulté financière, lui qui est réduit à se nourrir essentiellement de "nouilles". En faillite depuis plusieurs années, il parvient difficilement à boucler ses fins de mois et vit de petits boulots. Les revenus générés par la dernière tournée du groupe il y a presque quatre ans lui ont d'ailleurs permis de régler une partie de ses dettes.

J'adorerais avoir des enfants

Depuis la fin de S Club 7, l'ex-chanteur est principalement resté en retrait de la lumière des projecteurs mais a affirmé qu'il rêvait désespérément de retrouver un travail à la télévision. Il a ainsi confié qu'il avait contacté plusieurs émissions de télé-réalité, comme Celebrity Big Brother, pour amorcer un éventuel retour sur le petit écran. "Mais pour une raison que j'ignore, ils ne veulent pas de moi", a-t-il déclaré avec un sourire triste. En attendant de décrocher peut-être sa chance, il assure néanmoins qu'il n'est "pas contre l'idée de livrer des pizzas" pour gagner sa vie.

Au cours de l'interview, les animatrices de Loose Women ont également révélé que le haut que portait Paul Cattermole lui avait été acheté par la production de l'émission pour son entretien télévisé. "Vous n'aviez littéralement pas d'argent pour vous acheter ce haut. Comment est-ce devenu aussi difficile ?", lui a-t-on demandé. "L'année dernière, quelque chose que je ne peux pas évoquer m'est arrivé et c'est devenu délicat. Mais j'ai eu des problèmes de santé, c'est ce qui est arrivé et qui a rendu les choses difficiles", a-t-il ajouté. L'ancien artiste a conclu ses confidences en affirmant qu'il restait néanmoins positif pour l'avenir. "J'adorerais rencontrer une femme, me marier et avoir des enfants. Ce serait formidable. Je suis un super petit ami !", a-t-il lancé avec un sourire.

Suite à son intervention, plusieurs fans se sont exprimés sur les réseaux sociaux, émus de son histoire. "Je compatis vraiment pour Paul, j'espère qu'il rebondira", "J'ai de la peine pour lui, 40 ans et si seul...", "Oh mon Dieu les équipes de Loose Women lui ont acheté le haut qu'il portait dans l'émission. Je suis triste pour lui", "Entendre à quel point Paul de S Club galère dans sa vie me brise le coeur", lit-on sur Twitter.