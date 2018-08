Saad Lamjarred : Encore accusé de viol, il a été mis en examen

Alors que l'on avait appris sa garde à vue survenue dimanche 26 août 2018 au matin, à la gendarmerie de Saint-Tropez, pour des "faits caractérisés de viol", les choses s'accélèrent pour Saad Lamjarred. Après une deuxième journée dans les locaux de la police, il va être mis en examen.

Le chanteur marocain de 33 ans est soupçonné d'avoir commis un viol dans la nuit de samedi à dimanche à Saint-Tropez (Var) et il devait être déféré mardi 28 août au matin devant un juge "en vue de sa mise en examen pour viol", a indiqué à l'AFP Pierre Arpaia, procureur de la République par intérim de Draguignan. Le journal Le Parisien relate que le chanteur aurait passé la soirée dans deux établissements de la célèbre ville du Sud de la France, faisant la rencontre d'une jeune femme de 29 ans vivant dans la région. Les deux jeunes gens auraient ensuite pris la direction d'un hôtel cinq étoiles, dont la jeune femme serait ressortie seule avant d'aller déposer plainte. Contrairement à ce que laissait penser une première version, l'agression se serait donc produite à l'hôtel et non pas dans un club. Les caméras de vidéo-surveillance sesront utiles aux enquêteurs pour vérifier ces faits.

Saad Lamjarred, défendu par le très médiatique Éric Dupond-Moretti ainsi que par Jean-Marc Fedida – les frais d'avocats sont généreusement payés par le roi du Maroc Mohammed VI –, est toujours sous le coup de deux autres mises en examen : une première pour "viol" après une enquête ouverte en 2017 à la suite de la plainte d'une jeune Franco-Marocaine affirmant que le chanteur l'avait abusée et frappée, à Casablanca en 2015, et une seconde pour "viol aggravé" et "violences volontaires aggravées" contre Laura Prioul, qui a déposé plainte en 2016. Dans cette dernière affaire, il avait passé cinq mois en détention avant d'obtenir de la cour d'appel de Paris sa libération sous bracelet électronique et contrôle judiciaire. En outre, il avait également été mis en cause aux États-Unis dans une affaire de viol présumé datant de 2010, mais les poursuites avaient été abandonnées après un deal.

De source judiciaire, les deux enquêtes à Paris sont closes. Le parquet doit encore prendre ses réquisitions sur la tenue ou non d'un procès aux assises, avant la décision finale des juges d'instruction, écrit l'AFP.

Saad Lamjarred reste innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de ces affaires.

Thomas Montet