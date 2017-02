Sabrina (Les Princes de l'amour 4) : Sa réponse aux rumeurs de couple avec Zaven

Sabrina a profité d'un entretien avec Sam Zirah pour faire une petite mise au point.

Depuis plusieurs semaines, le bruit court que la prétendante des Princes de l'amour 4 était en couple avec Zaven avant le tournage de la télé-réalité de W9. "On m'en a parlé pendant le tournage et je ne voulais pas y croire. Mais ça a été confirmé par d'autres candidats. Même pendant le tournage, Sabrina s'est grillée toute seule", a notamment confié son ex-concurrente Leslie dans le Mad Mag de NRJ12, mardi 31 janvier 2017.

Discrète sur le sujet depuis que les rumeurs circulent, Sabrina a brisé le silence récemment. Après que le journaliste a confié qu'elles étaient nées du fait que les deux jeunes gens travaillent dans le milieu de la nuit, la belle brune a assuré : "Je ne connaissais pas Zaven. Je ne l'avais même pas croisé parce que la boîte de nuit dans laquelle je travaille est concurrente de la sienne. Lui n'avait pas le droit d'être dans la boîte et moi non plus, pas dans sa boîte. (...) Je ne l'avais même pas en ami sur Facebook. Paris, c'est tellement grand."

Sabrina a ensuite expliqué qu'elle n'avait pas eu vent de cette rumeur lors du tournage des Princes de l'amour 4 : "Cette rumeur-là, je l'ai eue au moment où j'ai entendu dire : 'Quand vous vous regardez avec Zaven, c'est fou, on dirait que vous vous connaissez depuis dix ans.' Mais en fait, on a adopté une complicité hyper rapidement. Il était un peu gêné par les caméras parce que c'est sa première télé. Donc c'est vrai qu'on a pris pour habitude de se parler par le regard. Et en off, on avait de vrais discussions, on s'est beaucoup rapprochés."

Voilà qui explique tout !