Sabrina Ouazani bientôt mariée avec Franck Gastambide ? "Pourquoi pas"

Elle comme lui s'évertuent à cultiver ce secret de polichinelle en refusant de parler d'eux en tant que couple à la ville. Samedi 16 juin, Sabrina Ouazani était l'invitée de Thierry Ardisson dans l'émission Salut les Terriens, sur C8. Venue faire la promotion du film Break (en salles le 18 juillet), l'actrice de 29 ans n'a pas échappé aux questions très personnelles de l'homme en noir. Fidèle à lui-même et sans grande finesse, il a évoqué la vie amoureuse de son invitée en la questionnant sur l'absence d'un mari dans son quotidien. "C'est un problème pour vos parents ?", a même demandé l'animateur, laissant une Sabrina Ouazani presque sans voix.

"J'ai la chance d'avoir des parents merveilleux qui m'ont toujours soutenue que ce soit dans ce que je fais artistiquement et professionnellement ou dans ma vie amoureuse. Ils me disent : 'soit avec l'homme que tu aimes'", a fini par répondre l'actrice récemment vue dans Demi-soeurs et Taxi 5. Et d'ajouter : "Pour le coup, je le suis. Ça suit son cours. Peut-être, pourquoi pas. On verra."

Seulement voilà, Thierry Ardisson aime bien poser des noms sur les gens. Et sans attendre la réponse, avec un brin d'humour, l'iconique présentateur a lancé un extrait de la chanson de Francky Vincent, Vas-y Francky. Une référence évidente à Franck Gastambide, pour ceux qui n'avaient pas compris, à l'inverse de Chantal Ladesou, à côte de Sabrina Ouazani. "Bravo, tout en finesse", a rétorqué le chroniqueur de l'émission Laurent Baffie. Se contentant de rire et sourire, Sabrina Ouazani n'a pas confirmé ni infirmé cette officialisation forcée...