Sabrina Ouazani : Bouleversante, elle évoque la mort de son fiancé...

Sabrina Ouazani, c'est une actrice de 28 ans qui ne cesse de grimper les échelons. Révélée dans L'Esquive en 2003 puis croisée dans La Graine et le Mulet, La Source des femmes ou encore Le Passé d'Asghar Farhadi, elle est partout. Entre Ouvert la nuit d'Édouard Baer et bientôt L'Embarras du choix, la jeune comédienne trace sa route et s'ouvre un avenir radieux, loin d'un passé entre cité des 4000 à La Courneuve, cinéma d'auteur et deuil.

Dans un portrait réalisé par Paris Match, Sabrina Ouazani revient justement sur ce deuil dont elle garde encore des stigmates aujourd'hui. Le 18 juillet 2009, son fiancé Yasmine Belmadi se tue à scooter alors qu'il devait se marier avec la jeune comédienne dont il était fou amoureux. C'était réciproque. L'acteur était le premier coup de foudre de Sabrina. Il avait douze ans de plus qu'elle, mais qu'importe. Il était son premier grand amour et avait même accepté sa demande en mariage. "La chose la plus dingue que j'aie pu faire par amour", avoue l'intéressée. Mais leur idylle est anéantie par la mort. Noyée dans le chagrin, Sabrina Ouazani mettra des mois à s'en remettre et deux ans avant d'accepter un nouveau rencard. De lui, elle garde des souvenirs émus, des photos et aussi un tatouage (Un Y sur son poignet). "Chez moi, il y a toujours des photos de lui", assure celle qui a refait sa vie depuis. Elle ajoute : "Au fil des années, j'ai réussi à transformer cette tristesse en force. Chaque fois que je galère ou que je suis fière de moi, je pense à lui."

Des déclarations bouleversantes pour une femme qui restera à jamais changée par cette histoire. "Avant, j'étais passionnelle, je pouvais aimer à m'en brûler la peau. J'étais parfois dans les extrêmes. Mais avec le temps, j'ai appris à être plus mesurée", témoigne l'actrice de Pattaya et muse de Franck Gastambide.