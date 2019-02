Sabrina Ouazani en couple avec Franck Gastambide : Ce qui la met mal à l'aise

Sabrina Ouazani et Franck Gastambide forment un couple très discret. Mardi 26 février 2019, la jeune comédienne était invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) au côté de Malik Bentalha à l'occasion de la sortie ce mercredi du film Jusqu'ici tout va bien, dans lequel ils donnent la réplique à Gilles Lellouche. Elle a, sans surprise, été interrogée sur sa relation amoureuse avec le comédien.

Alors que Cyril Hanouna la questionnait sur cette grande discrétion, la jolie brune de 30 ans a expliqué pourquoi elle ne s'affichait pas au grand jour avec Franck Gastambide. "Je ne suis pas très à l'aise avec tout ça. Mon éducation a été faite dans la pudeur et je n'ai pas l'habitude de m'exposer et de parler de ça", lance-t-elle. Visiblement décidé à aller plus loin, l'animateur vedette de C8 lui a demandé quel surnom elle donnait à son chéri dans l'intimité. Une question restée sans réponse...

Si Sabrina Ouazani a réussi à préserver son couple, Franck Gastambide a été pris au dépourvu samedi 23 février 2019. À l'antenne des Terriens du samedi (C8), Thierry Ardisson a interrogé le réalisateur de 40 ans à propos de sa relation avec sa petite amie... lui demandant notamment pourquoi il ne l'avait pas encore demandée en mariage. "Pourquoi ? C'est une bonne question et je vais y réfléchir", avait lancé Franck Gastambide, gêné et surpris par cette question.

Bien que toujours discrets, Sabrina Ouazani et Franck Gastambide se dévoilent de plus en plus. Sur les réseaux sociaux, les tourtereaux se laissent de jolis commentaires pleins d'amour !