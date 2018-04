Sabrina Ouazani et Franck Gastambide, inséparables pour Taxi 5 face à Luc Besson

On passe la cinquième pour la saga Taxi. Le 11 avril, le grand public pourra découvrir un nouveau chapitre de cette franchise qui a vu le jour il y a plus de vingt ans dans l'esprit de Luc Besson. Producteur de ce 5e volet réalisé par Franck Gastambide, le cinéaste était bien évidemment sur le tapis rouge pour soutenir ses poulains et guetter la réaction d'un Grand Rex comble pour la venue de l'équipe du film à cette première parisienne.

Sur le tapis rouge, Franck Gastambide est venu en famille. L'ex-Kaïra était avec son "binôme" Malik Bentalha, ainsi que la belle Sabrina Ouazani, dont il était bien (encore) inséparable devant les photographes. Ramzy Bédia était également présent, tout comme l'incontournable Bernard Farcy (qui a été accueilli en rock star par un Grand Rex hurlant à tue-tête un "Alerte générale" de circonstance). Fabrizio Nevola, Salvatore Esposito, Anouar Toubali, Sand Van Roy, Monsieur Poulpe, Sissi Duparc ou encore Moussa Maaskri étaient aussi de la partie.

Du côté des invités, outre une bonne partie de la team TPMP emmenée par la jolie Agathe Auproux, on a croisé Bernard Montiel, Élodie Fontan et son chéri Philippe Lacheau, Bruno Blanckaert, Laurie Cholewa, Laetitia Fourcade, Patrice Carmouze ou encore l'actrice Charlotte Gabris et son compagnon Antoine Benneteau.