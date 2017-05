Sabrina (Secret Story), la mort de Grégory Lemarchal : "Ça aurait dû être moi"

Plus loin, elle a évoqué les attaques dont elle a été victime : "Combien de fois sur les réseaux sociaux on m'a reproché d'être en vie alors que toi tu ne l'étais plus... Ça ne m'a jamais touchée car dans le monde des 'mucos' les comparaisons n'existent pas, nos forces sont unies ensemble et contre tous et quand une personne part ce sont tous nos coeurs qui saignent."

Touchante, l'ex-candidate de Secret Story 5 a même précisé avoir gardé ses distances avec Grégory Lemarchal par précaution : "Effondrée, je n'avais pas eu le temps de te rencontrer car nous sommes contagieux entre nous et je redoutais de te refiler quelque chose et te rendre plus faible encore, à l'époque", a-t-elle encore détaillé.

Et de continuer avec quelques regrets : "Je m'en suis voulue de ne pas t'avoir écrit, un sentiment de regret comme jamais je n'avais eu. Par miracle, il s'est apaisé un soir de novembre où sur ce plateau tu as gagné ton aventure, j'ai reçu l'appel tant attendu pour ma greffe. Un signe du ciel, j'ai toujours su d'où il venait..." Une lettre adressée à Grégory Lemarchal qui a d'ores et déjà touché le coeur des internautes...