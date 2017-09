Sacha (Secret Story 8) et son sexe élargi : Les raisons de son opération

Après l'aventure Secret Story 8 aux côtés de Leila Ben Khalifa, Aymeric Bonnery, Jessica Da Silva ou encore Vivian Grimigni, Sacha Buyse est retombé dans un quasi-anonymat qu'il a par ailleurs très mal vécu.

En effet, après la télé-réalité de TF1, le jeune homme a broyé du noir durant une très longue période de sa vie... Mais, désormais, c'est de l'histoire ancienne ! Pour aller de l'avant et afin de se sentir mieux, le jeune homme a eu recours à la chirurgie esthétique. Sacha a souhaité se faire opérer d'une partie du corps peu commune : le pénis.

Après avoir retouché ses "fesses", son "ventre" et ses "cernes", l'ancien participant de Secret Story a réclamé une peno­plas­tie à son chirurgien. Sur le plateau du Mad Mag de NRJ12, où il était invité ce jeudi 14 septembre, Sacha s'est expliqué sur les raisons de cette opération : "La peno­plas­tie, je n'en avais pas besoin, je le dis ici. J'ai demandé au méde­cin ce que je pouvais faire de la graisse (...) afin de ne pas la gaspiller". Amusé, son ex-collègue de la Maison des Secrets s'est laissé aller à quelques blagues : "Hé Sacha, on a fait Secret Story ensemble ! Dans la salle de bain, tu perdais souvent à la courte paille...", a lancé Aymeric Bonnery.

Mais Sacha est sûr et fait entendre le même son de cloche à nos confrères de La Dernière Heure : "Je n'ai jamais été complexé là-dessus et je n'ai pas de honte d'en parler. C'est un petit caprice. Que faire de ma graisse que j'avais en trop par ailleurs ? On ne me coupait pas le sexe, on ne le rétrécissait pas, on réutilisait simplement ma graisse pour en faire quelque chose d'utile. Pour moi. En tant qu'homme, je ne vais pas me plaindre d'avoir des attributs un peu plus gros."

Au moins c'est clair désormais !