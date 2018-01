SAG Awards : Millie Bobby Brown détone en basket, Halle Berry décolletée...

La saison des récompenses bat son plein outre-Atlantique. Après les Golden Globes et les Critics' Choice notamment, Hollywood célébrait ses acteurs lors l'annuelle soirée des SAG Awards. Les prix, remis par la Screen Actors Guild, ont confirmé la hype du moment autour de Three Billboards : Les Panneaux de la vengeance qui a remporté trois prix (meilleure actrice, second rôle masculin et distribution). En télé, Big Little Lies a glané deux prix, mais The Handmaid's Tale a été oublié.

Sur le tapis rouge, les stars étaient présentes. Les flashs ont crépité pour Nicole Kidman et son chéri Keith Urban, mais aussi pour sa costar Reese Witherspoon, ou bien Margot Robbie, Abbie Cornish, Alison Brie, la présentatrice du soir Kristen Bell, Lupita Nyong'o ou encore Hally Berry très décolletée. Millie Bobby Brown, la jeune star de Stranger Things, aura quant à elle fait sensation avec des Converse aux pieds, le tout agrémenté d'une robe rose à sequins Calvin Klein. Kate Hudson, Mary J. Blige, Sally Hawkins, Allison Williams ou encore Jackie Cruz se sont également distinguées sur le red carpet.

Le palmarès complet des SAG Awards 2018 :

CINEMA

Meilleure actrice : Frances McDormand

Meilleur acteur : Gary Oldman

Meilleure actrice dans un second rôle : Allison Janney

Meilleur acteur dans un second rôle : Sam Rockwell

Meilleure distribution : Three Billboards : Les Panneaux de la vengeance

Meilleure distribution de cascadeurs dans un film : Wonder Woman

TELEVISION

Meilleur acteur dans une série dramatique : Sterling K. Brown

Meilleure actrice dans une série dramatique : Claire Foy

Meilleure actrice dans une série comique : Julia Louis-Dreyfus

Meilleur acteur dans une série comique : William H. Macy

Meilleure distribution pour une série dramatique : This Is Us

Meilleure distribution pour une série comique : Veep

Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm : Nicole Kidman

Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm : Alexander Skarsgard

Meilleure distribution de cascadeurs dans une série : Game of Thrones