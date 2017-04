Sailor Brinkley Cook : La fille de Christie Brinkley, mannequin canon en bikini

Le magazine Sports Illustrated Swimsuit publie, au compte-gouttes, les images de la réalisation de son nouveau numéro. Sailor Brinkley Cook est l'une des protagonistes. La jeune fille s'est livrée à une séance photo sur une plage des îles Turques-et-Caïques, dans les Caraïbes. Elle apparaît dans une vidéo des coulisses de ce shooting auquel ont également participé sa grande (demi-)soeur Alexa Ray Joel et leur maman, le mannequin de 63 ans Christie Brinkley.

"Sailor a toujours voulu faire ça, et Alexa n'avait jamais imaginé s'y mettre, mais elles adorent, toutes les deux !", confie Christie Brinkley en marge de la séance photo avec ses filles de 18 et 31 ans (nées de précédents mariages avec Billy Joel et Peter Cook). Les trois femmes ont eu l'opportunité de réitérer l'expérience, en posant pour le magazine People.

Le duo Christie Brinkley-Sailor Brinkley Cook s'est reformé dans les pages de Daily Front Row.