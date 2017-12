Saint souffle ses bougies : Le fils de Kim K et Kanye West a déjà 2 ans !

Mardi 5 décembre, l'adorable Saint West (vedette de la nouvelle carte de Noël familiale) fête ses 2 ans. L'occasion pour Purepeople.com de revenir en images sur l'évolution de l'un des baby boys les plus photographiés au monde...

Désormais cadet de la fratrie Kardashian-West avec l'arrivée imminente d'une petite soeur au cours de l'hiver, le fils de Kim et Kanye a de qui tenir. Parfait mélange de sa maman et de son papa, il est toutefois moins exposé que sa grande soeur North (4 ans) qui apparaît plus régulièrement que lui sur les réseaux sociaux mais aussi dans l'émission de télé-réalité L'Incroyable Famille Kardashian.

C'est vraiment un très gentil garçon

Bébé très protégé, Saint est souvent taquiné par son aînée "jalouse", comme l'a révélé plusieurs fois Kim Kardashian. "Bien sûr que North aime Saint, elle est simplement toujours jalouse. Elle a encore besoin de s'adoucir, d'être plus gentille, mais je crois qu'elle s'améliore. (...) Elle n'est pas dangereuse. Elle ne lui fait pas de mal ou autre. (...) Elle ne veut juste pas de garçons dans sa chambre", déclarait mi-octobre la star de 37 ans sur son site internet.

Côté caractère, le garçonnet est à l'opposé de sa soeur, sosie de son papa rappeur, et se rapproche davantage de la personnalité de sa mère. "North est la jumelle de Kanye. Elle a la même personnalité, elle dit les mêmes choses étranges. Saint est mon jumeau. Il est littéralement mon jumeau au niveau du caractère. Il est tellement adorable. C'est vraiment un très gentil garçon, une bonne personne", avait confié Kim K en avril 2017 sur le plateau de l'émission d'Ellen DeGeneres.