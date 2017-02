Saint-Valentin 2017 : Notre Top 5 des pires cadeaux...

Avec la console de jeux vidéo que vous lui avez offerte l'an dernier pour la Saint-Valentin, vous avez fait mouche ; c'est indéniable, puisque vous n'avez plus eu de vie de couple pendant des mois. Certes, c'était un net progrès par rapport à l'abonnement à la salle de sport qu'il avait reçu en cadeau l'année précédente et utilisé deux fois en vue de vos vacances en maillot à La Grande-Motte, vous faisant bien remarquer que regarder assidument la chaîne L'Équipe active déjà suffisamment son métabolisme... Mais votre mission - et vous allez l'accepter - pour la Saint-Valentin 2017 sera de vraiment réussir votre coup. Et on a une suggestion idéale...

Ringarde, la carte cadeau ? Sûrement pas l'e-carte cadeau L'Équipe ! Avec elle, vous lui offrez le meilleur de l'actualité sportive grâce à un abonnement numérique à L'Équipe pour la durée de votre choix (trois mois pour 36 euros, six mois pour 72 euros, un an pour 144 euros). Sachant que L'Équipe propose 25% de réduction sur son e-carte spécialement pour la Saint-Valentin, ça mériterait un carton rouge de chercher un autre cadeau ! Surtout si c'est pour tomber dans >>>

notre top 5 des pires cadeaux qui sentent la défaite :

1/ Façon Madame Foresti : du boeuf et des patates

Le sketch de Florence Foresti vous a fait mourir de rire et on vous entend encore vous esclaffer : "Ah ah, mais c'est tellement ça ! Mouah ah ah, c'est trop vrai !" Bref, vous avez oublié que c'était une caricature et vous avez sincèrement pensé qu'une belle entrecôte de Salers de 500 grammes avec béarnaise et pommes de terre sautées seraient la plus belle manière de flatter votre amoureux. Pas d'inquiétude, il va très certainement se régaler... et vous demander : "Il est où mon cadeau ?"