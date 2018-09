Saint West : Grand frère joyeux avec la petite Chicago, montée sur ses épaules

C'est l'amour fou entre les deux plus jeunes enfants de Kim Kardashian et Kanye West. Dimanche 2 septembre 2018, la star de télé-réalité américaine s'est saisie de son compte Instagram pour publier un nouveau cliché où l'on aperçoit son fils Saint (2 ans et demi) et sa fille Chicago (bientôt 7 mois) lors d'un grand moment complice. Sur celui-ci, la petite dernière de la famille est installée sur les épaules de son frère, qui tient l'un des pieds de sa petite soeur en arborant un sourire ravi. "Ne vous inquiétez pas, je lui tiens le dos", a précisé Kim.