Sales Gosses : Pourquoi la comédie tendre et délirante de l'été séduit ?

Un casting aux petits oignons

Amusé et touché, le spectateur ne serait pas convaincu sans une brochette d'acteurs aussi réjouissante. Les jeunes comédiens, menés par la valeur montante Thomas Solivérès, remarqué dans Intouchables, ainsi que l'impeccable Frédérique Bel, font mouche, mais que dire de leurs aînés : Liliane Rovère, Carmen Maura, Albert Delpy, Jacques Boudet, Michèle Moretti et Jacques Aufaure sont tout simplement irrésistibles ! Au micro de Purepeople, Frédérique Bel nous confiait : "Le casting est super, ils ont pris le naturel de chaque personne. Là, on avait affaire à de grands professionnels. Ça m'a beaucoup appris à me détendre, eux ils le sont, ils prennent du plaisir. Chaque personnage est mis en valeur. J'ai été assez estomaquée car les jeunes cons, c'est chiant, mais les vieux cons, n'en parlons pas. Et là, il n'y avait que du respect, pas de compétition. Ils ont aussi une super énergie, ils sortaient plus que nous ! Je prie le ciel pour être comme eux à leur âge."

L'alchimie entre les acteurs

"On était face à la baie magnifique de Dinard. Ce film était vraiment des vacances, entre le tournage et les vacances, deux mois de travail à Saint Malo, Dinan, Dinard...", nous racontait Frédérique Bel. Des conditions parfaites pour collaborer avec plaisir et enthousiasme. Professionnels et sympathiques, tous les acteurs se sont bien entendus et leur plaisir de travailler ensemble se ressent à l'écran !

Toutes les générations sont touchées

"J'ai une petite-fille de 14 ans et il y a deux ans, elle était invivable : elle savait tout, me prenait de haut, soufflait pour tout... Elle a changé depuis, mais si ce film peut faire comprendre à d'autres que les anciens peuvent s'amuser, ce serait génial. De plus, il y a aussi des avantages à être vieux !", racontait à Version Femina l'actrice et muse de Pedro Almodovar, Carmen Maura. Aucune génération n'a le monopole des vacances, alors qui ne sera pas amusé et touché de voir ces aventures estivales qui mêlent "jeunes et vieux" pour le meilleur et pour le rire ?

Un bon bouche-à-oreille

La presse a ri – "On se régale des facéties de cette brochette de 'vieux' fantasques" (Le Parisien) - ou pas - "Balourd, vulgaire à souhait et même pas marrant" (Télérama) -, mais qu'en est-il du public ? Celui-ci s'est beaucoup amusé manifestement et les tweets enthousiastes sont nombreux. Rien de mieux qu'un bon bouche-à-oreille pour motiver les troupes de spectateurs, rassurées que des personnes aux profils variés aient aimé le film. Sur le long terme, le bouche-à-oreille permettra au film de durer en salles, face aux grosses productions à l'affiche telles que Valérian.