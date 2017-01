Salim B. : Le photographe accusé de viols, une victime brise le silence

C'est une sordide affaire qui rappelle celle de David Hamilton, le photographe anglais qui avait été accusé en octobre dernier de viols par plusieurs femmes, dont l'animatrice Flavie Flament (le Britannique s'est donné la mort quelques semaines plus tard, le 25 novembre).

Salim B., un photographe marocain de 32 ans, est en effet soupçonné de viols et d'agressions sexuelles après les plaintes de huit jeunes femmes, dont une était mineure au moment des faits. L'une d'entre elles se nomme Brooke et a décidé de témoigner ce mercredi 25 janvier dans les colonnes du journal Le Parisien pour livrer les détails glaçants de cette agression.



C'était en janvier 2015. A l'époque, cette Américaine de 25 ans passionnée de photographie avait contacté Salim B. à travers les réseaux sociaux pour "discuter technique", et non pas pour poser en tant que modèle. "Je lui ai écrit, car je trouvais son travail magnifique. Je voulais apprendre de lui. (...) Il m'a offert un verre de vin. J'ai dit oui. J'ai regardé s'il mettait quelque chose dedans parce que je me méfie, mais je n'ai rien vu. Alors, j'ai pensé que c'était OK. Mais après, tout est devenu flou. (...) Puis j'ai fermé les yeux...", a-t-elle confié.

J'étais paralysée, je ne pouvais pas bouger.

Le lendemain, Brooke affirme qu'elle s'est réveillée "complètement nue" au côté de Salim B., "nu aussi". La jeune femme a rapidement compris que quelque chose de grave s'était déroulé. "C'était horrible. J'étais paralysée, je ne pouvais pas bouger. (...) Quand j'ai émergé, j'ai compris qu'il m'avait touchée et que je n'étais pas d'accord. J'ai réussi à reconstituer ce qui s'est passé. Je sais ce qu'il m'a fait. Il a pensé que j'oublierais. Mais je me souviens", a-t-elle ajouté.

Quelques mois plus tard, en avril 2015, Brooke a finalement décidé de porter plainte. Après avoir subi des analyses toxicologiques qui ont décelé des "traces de médicaments" dans son système, la jeune femme a difficilement tenté de reprendre le cours de sa vie. "J'avais peur de sortir. J'étais triste, toujours fâchée, je pleurais tout le temps." Sans grande évolution dans son dossier, elle s'était résolue à quitter Paris pour New York, où elle a travaillé pendant plus d'un an dans un bar. Jusqu'à ce que les autorités françaises la recontactent à l'automne dernier pour l'informer que son agresseur avait été interpellé et incarcéré. D'autres femmes ont en effet brisé le silence et ont porté plainte contre lui.

Depuis octobre 2016, Salim B. est mis en examen pour quatre des huit plaintes qui le visent et dort en prison. "Il nie les faits. A ce stade, peu d'éléments objectifs figurent au dossier", a déclaré son avocat. La partie adverse pointe du doigt un "homme qui a le profil d'un prédateur", affirmant que les victimes ont toutes eu "le sentiment d'être tombées dans un piège". "Cet homme a gâché ma vie. A cause de lui, j'ai quitté la France et ce n'est pas juste. Je veux qu'il reste en prison. Je veux la justice, pour moi et pour les autres. Parce que la vie est dure et que des choses comme ça la rendent plus dure. Je suis prête à lui être confrontée", a conclu Brooke.

Salim B. reste considéré comme innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à une éventuelle condamnation.