Sally Field : Son fils rencontre enfin son crush Adam Rippon et la remercie !

On ignore si cette rencontre entre les deux hommes ira plus loin mais on sait en revanche ce qu'Adam Rippon attend d'un homme. Invité de Andy Cohen's Watch What Happens Live, il a déclaré vouloir quelqu'un "qui va à la salle de sport et qui a un travail". Et a ajouté, côté sexe : "Un actif un peu violent"... Sam Greisman est prévenu !

Thomas Montet