Salma Hayek : 51 ans, divine en bikini et sans maquillage

Cet été encore, les stars partagent sur les réseaux sociaux de magnifiques photos de vacances ! Salma Hayek rejoint le mouvement. L'actrice de 51 ans entre en communion avec la nature et se présente à ses millions de followers en bikini et sans maquillage...

Salma Hayek compte plus de 7 millions d'abonnés sur Instagram. 7 millions d'admirateurs à qui elle adresse de superbes images de ses vacances, dont elle a caché la destination (certains followers affirment qu'il s'agit de Bora Bora, en Polynésie Française).

À défaut de révéler sa localisation, Salma Hayek immortalise son séjour et en publie quelques images. L'épouse de l'homme d'affaires français François-Henri Pinault a notamment partagé un selfie pris dans l'océan. Elle y porte un ravissant bikini noir et précise en légende qu'aucun filtre et qu'aucune retouche n'ont été appliqués sur la photo.