Salma Hayek et François-Henri Pinault : Les "jeunes mariés" glamour à Venise

Qu'ils sont beaux ! Quelques jours après avoir renouvelé leurs voeux de mariage sur une sublime plage de Tahiti, Salma Hayek et François-Henri Pinault ont posé leurs valises en Italie afin d'assister à la Mostra de Venise, édition qui se tient cette année jusqu'au 8 septembre.

Vendredi 31 août 2018, l'actrice hollywoodienne et l'homme d'affaires français ont fait une arrivée remarquée en taxi boat. Assortis jusqu'aux lunettes de soleil, les parents de Valentina (10 ans) ont multiplié les sourires et les gestes complices devant les photographes.

Trois jours plus tard, le 2 septembre, ils assistaient à deux événements mondains. Vêtue d'une ravissante robe rose et bleue signée Gucci, Salma Hayek a d'abord reçu au Lido le Franca Sozzani Award (en hommage à l'ancienne rédactrice en chef de Vogue Italie décédée en 2016), prix qui lui a été remis pour l'ensemble de sa carrière et son engagement dans la défense des arts. Toujours accompagnée de son époux, la comédienne s'est ensuite rendue à un cocktail.

Ce 2 septembre était un grand jour puisqu'il s'agissait aussi de son anniversaire. Dimanche, Salma Hayek a soufflé sa 52e bougie en présence de son mari et de leur fillette. Des images publiées sur Instagram montrent d'ailleurs Valentina se faire piéger tandis que quelqu'un presse sa tête sur le gâteau...