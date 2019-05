Salma Hayek et Gong Li avec leurs amoureux français : radieuses à Cannes

Parmi les grandes soirées organisées dans le cadre du Festival de Cannes, le Women in Motion Awards est devenu incontournable depuis son lancement en 2015. Depuis cette année-là, le groupe Kering, présidé par François-Henri Pinault, s'engage en faveur de la visibilité et de l'égalité des femmes dans le septième art à travers le programme Women in Motion, afin de faire évoluer les mentalités dans l'industrie cinématographique vers l'égalité, à tous les niveaux. Désormais partie intégrante du programme de la Quinzaine, ce projet repose sur deux piliers complémentaires : des débats organisés à travers le monde et des prix. Ce 19 mai 2019, des récompenses ont ainsi été remises à la star chinoise Gong Li et à la réalisatrice allemande Eva Trobisch, à qui l'on doit le film Comme si de rien n'était. Un moment à la gloire des femmes qui ne peut que ravir l'épouse de l'homme d'affaires français, Salma Hayek, très engagée sur la question de la place des femmes dans le cinéma. Pour cette remise de récompense, Gong Li était somptueuse dans sa tenue Alexandre Vauthier. Divine, elle l'était aussi aux yeux de son amoureux, le compositeur et roi de la musique électronique français, Jean-Michel Jarre. Le couple, qui a officialisé lors de la venue du président chinois en France au début du printemps, continue de faire sensation à Cannes.

La soirée Women in Motion Awards comptait bien évidemment sur la présence d'artistes féminines très impliquées sur ce sujet : Eva Longoria, habituée du tapis rouge cannois, ainsi que Julie Gayet, véritable femme fatale. Les membres du jury de la sélection officielle Elle Fanning et Alejandro Gonzalez Inarritu (président) ainsi que Nadine Labaki, à la tête du jury Un certain regard, accompagnée du styliste Stéphane Rolland, et la présidente de la Queer Palm Virginie Ledoyen n'ont pas raté l'événement. Pas plus que les comédiennes Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle du film Lux Aeterna et le réalisateur Gaspar Noé, les mannequins Toni Garrn et Anja Rubik, les comédiennes Déborah François , Clotilde Courau, Élodie Bouchez, Elsa Zylberstein, Amira Casar, Rossy de Palma et Irène Jacob, ainsi que l'équipe du film Les Plus Belles Années d'une vie (Marianne Denicourt, Tess Lauvergne, Anouk Aimée, Claude Lelouch et sa bien-aimée Valérie Perrin).

Nous citerons également la présence de la danseuse Aurélie Dupont, des expertes en événementiel Albane Cleret et Melita Toscan du Plantier, de la fille de la mythique Agnès Varda, Rosalie, d'Augustin Trapenard et de Mademoiselle Agnès, du président de l'académie des César Alain Terzian et de sa femme Brune de Margerie, d'Anouchka Delon avec son compagnon Julien Dereims, non loin de son père à qui elle vient de remettre une Palme d'or d'honneur, l'iconique Alain Delon ou encore celle du réalisateur-acteur Mathieu Kassovitz.