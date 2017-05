Salma Hayek et sa fille "pas très ressemblantes en termes de personnalité"

Actuellement en train de promouvoir son prochain film, How To Be A Latin Lover, Salma Hayek s'est largement épanchée sur ses projets et sa vie de famille auprès du magazine espagnol HOLA!. Elle a notamment expliqué que sa fille de 9 ans, Valentina, n'a pas peur des caméras et des projecteurs. La petite, fruit des amours de la comédienne et du businessman français François-Henri Pinault, marchera-t-elle dans les pas de sa mère ?

"Nous ne sommes pas très ressemblantes du point de vue de la personnalité. Mais Valentina n'a pas le trac devant la caméra. Dans ma famille, tout le monde est sûr de soir, élégant et clair. Valentina et moi sommes ceux qui paniquent sur scène. Mais elle affronte les caméras sans aucun problème", a confié la star de 50 ans aux côtés de sa propre mère Diana Jiménez. Valentina Paloma prendra-t-elle le même chemin que son illustre maman ? Si tel est le cas, ce sera son choix à elle. "Je ne veux pas contrôler ma fille. Je veux qu'elle soit libre, qu'elle prenne cette invitation à réfléchir par elle-même et qu'elle devienne unique dans sa manière de voir les choses", nous avait-elle expliqué lors de la promotion du film d'animation Le Prophète.

Dans HOLA!, Salma Hayek s'est également confiée sur l'éducation qu'elle donne à sa fille. Sous les yeux de sa mère – avec qui elle a posé pour la première fois en couverture d'un magazine –, celle que l'on surnomme Salmita a avoué que son enfant "grandit dans des conditions différentes" et qu'elle ne transmet pas toujours les conseils de sa propre mère Diana à sa fille. "Ce que ma mère m'a appris était très important pour moi, mais je ne transmets pas à ma fille les mêmes choses parce que sa vie est différente, elle a besoin de l'opposé", a avoué Salma Hayek.