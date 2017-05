Salma Hayek, Laury Thilleman, Mathieu Kassovitz... Les couples in love à Cannes

Mardi 23 mai, toutes les caméras étaient également braquées sur les nombreux couples de stars, très nombreux à fouler le tapis rouge à l'occasion des célébrations du 70e anniversaire du Festival de Cannes. Alors qu'un dîner spécial était organisé au cours de la soirée, les artistes ont d'abord assisté à la traditionnelle montée des marches avant de se rendre (pour certains) à l'événement de Grisogono, à l'hôtel du Cap-Eden-Roc au Cap d'Antibes.

Parmi ceux-là, on pouvait noter la présence de l'actrice Salma Hayek (colorée dans une robe Gucci) et de son mari François-Henri Pinault. Deux jours auparavant, les parents de la petite Valentina (9 ans) assistaient au dîner Women In Motion organisé en collaboration avec Kering, l'entreprise dont l'homme d'affaires français est le PDG.

Très élégante dans une robe Elisabetta Franchi, Laury Thilleman s'est également affichée au bras de son compagnon, l'ex-candidat de Top Chef Juan Arbeleaz. Main dans la main de sa chérie Aude Legastelois (en robe Galliano), Mathieu Kassovitz était visiblement très heureux d'être sur la Croisette, tout comme Antonio Banderas, venu au bras de sa compagne Nicole Kempel.

Carole Bouquet (en robe Chanel) et son compagnon Philippe Sereys de Rothschild ou bien encore Adam Brody et sa chérie Lara Lieto ont tout autant attiré l'attention des photographes.