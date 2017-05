Salma Hayek trompée par François-Henri Pinault ? Sa drôle d'anecdote...

Salma Hayek et François-Henri Pinault forment un couple solide, uni par huit ans de mariage. Une belle histoire qui peut être parfois ternie lorsque des éléments douteux s'invitent dans ce tableau idyllique.

Lors de son dernier passage sur le plateau du Graham Norton Show, émission diffusée vendredi 26 mai sur la BBC One, où elle est venue faire la promotion de son film Beatriz at dinner de Miguel Arteta, Salma Hayek a révélé avoir suspecté son mari d'infidélité. Ses doutes sont apparus le jour où elle a découvert une voix sexy provenant du téléphone portable de François-Henri Pinault. Tout en prenant bien soin de préciser qu'elle a toujours eu la plus grande confiance en son mari, la bombe mexicaine de 50 ans s'est épanchée sur cette anecdote à la fin heureuse. "C'était une voix très sexy et j'ai pensé : 'Bon sang ! Qui est cette Elisa qui en a après mon mari ?', et puis après je me suis dis 'Laisse tomber'."

Parce que les suspicions de Salma Hayek se faisaient beaucoup trop intenses, la star a fini par questionner son mari : "Trois heures après je lui ai crié et hurlé dessus : 'Qui est Elisa et pourquoi t'appelle-t-elle ?'" Une confrontation qui s'est finalement soldée par une crise de fous rires. "Il [François-Henri Pinault, NDLR] rigolait quand il m'a expliqué qu'il utilisait une application pour l'aider à améliorer son accent anglais", a admis Salma Hayek. Juste une grosse frayeur, donc, pour la maman de l'adorable petite Valentina.

Personnage incontournable du Festival de Cannes, Salma Hayek participe à la 70e édition du plus prestigieux rendez-vous cinématographique de l'année. Audacieuse avec un look inattendu qui a fait sensation, l'actrice a également brillé au bras de son mari sur le tapis rouge. Preuve que ses suspicions d'infidélité n'ont en rien ébranlé son mariage si parfait avec François-Henri Pinault.