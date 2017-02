Salomé Richard : Seins nus aux Magritte du cinéma, elle justifie son look osé

C'est la nouvelle étoile montante du cinéma franco-belge. Révélée en 2016 dans la comédie dramatique Baden Baden, un film de Rachel Lang qui lui a notamment permis d'être citée dans les Révélations 2017 des César, Salomé Richard a beaucoup fait parler d'elle après son passage à la 7e cérémonie des Magritte, célébrée samedi 4 février à Bruxelles.

Récompensée pour sa performance bluffante qui lui a permis de s'attirer les critiques élogieuses de la presse et du public, la pétillante actrice a ainsi reçu le Magritte du meilleur espoir féminin avant de prendre la pose devant les caméras lors du traditionnel photocall. Vêtue d'une minijupe rouge et d'un top en résille noir de la créatrice Johanne Riss qui laissait totalement voir ses seins nus, la comédienne belge n'a pas manqué de faire tourner les têtes. Radieuse et tout sourire, elle a volontiers enchaîné les postures assurées et décontractées.

Je ne comprends pas qu'il y ait autant de réactions en 2017

Questionnée quelques jours plus tard sur cette tenue osée par le site belge SudInfo, Salomé Richard a malicieusement expliqué que ce choix était avant tout politique et qu'elle ne devait éprouver aucune honte à s'afficher ainsi. "Je ne parle pas très bien, sauf quand on me demande de jouer pour le cinéma. Je ne voulais pas arriver avec une pancarte et me lancer dans un long discours. J'ai voulu montrer qu'on n'était pas obligés de se conformer à ce qu'on attend de nous. Je ne veux pas de ce retour au conservatisme où les femmes, les noirs, les juifs, les musulmans, les gays, les transgenres, où toutes les minorités doivent faire profil bas. J'ai utilisé mon corps... et je ne comprends pas qu'il y ait autant de réactions en 2017. On peut être belge et politique", a-t-elle glissé.

Si elle assume sa poitrine nue, Salomé Richard a toutefois admis que ce genre de démarche requérait un certain culot. "J'ai eu le courage de le faire parce que j'étais près de chez moi, entre amis, parmi les miens. J'ai pris de gros risques. C'était peut-être quelque chose de puis­sant mais je me mettais en grande vulné­ra­bi­lité. Il n'est pas facile de montrer ses seins sur la place publique, même si je suis actrice", a-t-elle conclu.