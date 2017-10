Salvador Sobral attend une greffe urgente, il pourrait avoir un coeur artificiel

Salvador Sobral, le dernier gagnant de l'Eurovision, a quitté les soins intensifs ! Le jeune chanteur portugais, hospitalisé depuis la mi-septembre à l'hôpital de Santa Cruz à Carnaxide, dans la région de Lisbonne, est désormais dans l'unité de cardiologie. Il attend toujours une greffe urgente de coeur mais il va mieux.

Comme le dévoile le site Correio da Manhã, Salvador Sobral a récemment quitté les soins intensifs, où il était surveillé 24h/24 et avec un accès restreint pour ses proches. Il présente des signes d'amélioration mais poursuit sa course contre-la-montre pour trouver un nouveau coeur. Plus le temps passe, plus le risque augmente que ses organes vitaux cessent de fonctionner. Ainsi, le jeune homme de 27 ans a été placé en tête de liste pour recevoir un coeur.

Manuel Carrageta, président de la Fondation portugaise de cardiologie a toutefois dévoilé au site que si un coeur ne se présentait pas rapidement, ses médecins pourraient opter pour une décision temporaire : la transplantation d'un coeur artificiel. Jusqu'à présent, aucun coeur compatible n'est apparu et les critères sont très précis. Il faut notamment que la taille corresponde ainsi que le groupe sanguin. Salvador Sobral appartient au groupe sanguin B et ne peut recevoir que le même sang ou celui d'un donneur du groupe O négatif.

Thomas Montet