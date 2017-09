Salvador Sobral passe 1er pour une greffe de coeur, ses organes en danger...

Salvador Sobral, le dernier gagnant de l'Eurovision, est toujours hospitalisé dans l'attente d'une greffe de coeur. Le jeune chanteur de 27 ans est dans un état stable mais, du fait de l'urgence de la situation, il a été placé en tête de liste.

Placé dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital de Santa Cruz à Carnaxide, dans la région de Lisbonne, Salvador Sobral est surveillé par les médecins avec la plus grande attention. Son état s'étant beaucoup aggravé – ce qui l'a forcé à mettre sa carrière en suspens –, le site Correio da Manhã relate qu'il ne peut recevoir que de rares visites : trois membres de sa famille, et une seule personne à la fois. On apprend désormais qu'en raison d'un risque d'insuffisance rénale, lié au faible apport de sang que génère son coeur, et pour éviter que ses autres organes ne s'affaiblissent (notamment le foie), Salvador Sobral figure désormais en tête de liste pour recevoir un coeur.

Tirant la sonnette d'alarme, Manuel Carrageta, président de la Fondation portugaise de cardiologie, a révélé à Correio da Manhã que si l'état du chanteur se dégradait encore, la transplantation d'un nouveau coeur pourrait être "compromise". Afin d'éteindre toute polémique, il ajoute : "Il n'a doublé personne. En raison de la gravité de la situation et du temps qui passe, Salvador est de toute façon en haut de la liste."

Salvador Sobral est prêt à recevoir un coeur à tout moment et Manuel Carrageta précise qu'il s'agira sans doute, le moment venu, de celui "un jeune homme mort dans un accident". Le professionnel de santé explique que "la plus grande difficulté est de trouver un coeur compatible", car il faut qu'il possède plusieurs critères comme un groupe sanguin compatible et une concordance entre la taille et le poids du donneur et ceux du malade...

Thomas Montet