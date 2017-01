Sam Mendes remarié : L'ex de Kate Winslet a épousé Alison Balsom en secret

Sam Mendes en connaît un rayon sur les dossiers classés "top secret". Le réalisateur des derniers James Bond, Spectre et Skyfall, s'est remarié dans la plus grande discrétion. Le Daily Mail révèle en effet que le cinéaste britannique de 51 ans a épousé la musicienne classique Alison Balsom, alors que certains de ses amis ignoraient même qu'ils étaient fiancés. Le tabloïd britannique n'a réussi à recueillir que quelques mots du révérend Ginny Thomas, qui a officié durant la cérémonie religieuse organisée le week-end dernier en l'église St Michael & All Angels de Great Tew (comté d'Oxfordshire). "Le couple a reçu une bénédiction. Le mariage avait précédemment été enregistré. C'est tout ce que je peux dire", a-t-il commenté. L'heureuse nouvelle a été confirmée par le représentant de Sam Mendes au Daily Mail, qui a déclaré succinctement : "Je peux confirmer que Sam et Alison sont mariés."

Très discret sur sa relation avec Alison Balsom, le réalisateur s'était affiché à ses côtés en novembre dernier, lorsque le jolie trompettiste de 38 ans avait été faite officier dans l'ordre de l'Empire britannique par le prince Charles au cours d'une cérémonie organisée à Buckingham Palace. Le Daily Mail rappelle n'avoir eu connaissance de leur romance que quelques semaines plus tôt, au moins d'octobre. Le couple aurait récemment acheté une maison dans le Dorset (Sud-Ouest de l'Angleterre), au bord de la Manche.

Sam Mendes n'en est pas à ses premières noces. Le réalisateur britannique est resté marié durant sept ans à l'actrice oscarisée Kate Winslet, avant de divorcer en 2010. Ensemble, ils ont eu un fils qu'ils ont prénommé Joe, aujourd'hui âgé de 13 ans. Avant cette relation, Sam Mendes avait collectionné les histoires avec de célèbres actrices comme Rachel Weisz – mariée depuis 2011 à Daniel Craig (Spectre, Skyfall...) – ou encore Calista Flockhart, la star d'Ally McBeal mariée à Harrison Ford depuis 2010.

Alison Balsom est également maman. Restée longtemps en couple avec Edward Gardner – ancien directeur de l'Opéra national anglais qui vit à présent en Norvège –, la musicienne a donné naissance à un garçon durant leur relation, Charlie, âgé de 6 ans.

Olivia Maunoury