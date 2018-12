Sam Smith aminci : Le chanteur britannique gagné par la fièvre de Noël

Auteur de deux albums, lauréat d'un oscar en 2016 pour la chanson d'un James Bond (Writing's On The Wall, générique de Spectre), Sam Smith est à 26 ans un artiste accompli. Depuis un an, il affiche également une nouvelle silhouette, allégée de plus de 22 kilos. Un changement que l'on peut apprécier sur son dernier post Instagram.

D'ordinaire en noir, Sam Smith prend la pose devant un arbre de Noël dans une tenue extravagante. Le chanteur porte un pantalon à rayures, une chemise à imprimé léopard ouverte sur un torse velu, une casquette à paillettes et une énorme veste de fourrure. Comme il l'écrit en légende, c'est la saison. Ce look improbable ne remporte pas tous les suffrages dans les commentaires mais Sam Smith s'en moque. En octobre 2017, il confiait justement au Sunday Times avoir été longtemps obsédé par Boy George dans son adolescence, une star réputée pour son look androgyne et fun.

Fin novembre, Sam Smith a bouclé la tournée accompagnant The Thrill of It All, son second album. Sur Instagram, il a publié une jolie photo de lui accompagnée de ces quelques mots : "Après un an et demi de voyages je suis enfin de retour chez moi à Londres !!! Au revoir 2018. Cette année a été une année d'amour, de voyages, de leçons, de musique... Il y a eu des hauts et des bas mais, surtout, il y avait vous, mes fans. J'ai adoré passer cette année avec vous. Il est temps pour moi de faire une petite pause pendant Noël et le Jour de l'an, pour être avec mes amis et ma famille. On se reparle très bientôt."