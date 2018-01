Sam Smith et Brandon Flynn (13 Reasons Why) fiancés en secret ?

Depuis plusieurs mois, le chanteur britannique Sam Smith sort avec l'acteur américain Brandon Flynn, de la série 13 Reasons Why. Le jeune couple, actuellement en vacances en Australie, a été repéré à l'occasion de diverses sorties et, au doigt du jeune comédien, on a pu repérer un anneau...

Comme l'a relevé le Mail Online, alors que Sam Smith (25 ans) et Brandon Flynn (24 ans) étaient vus main dans la main dans les rues de Sydney, les photographes ayant immortalisé la scène n'ont pas manqué de constater une bague à l'annulaire gauche du comédien. Il n'en fallait pas davantage pour que court la rumeur de fiançailles réalisées dans la plus grande discrétion...

Une source aurait d'ailleurs confié à NW magazine que Sam Smith songeait à se marier en Australie depuis que le pays a récemment voté une loi en faveur du mariage pour les couples de même sexe. Des rumeurs à prendre toutefois avec des pincettes...