Sam Smith et Brandon Flynn (13 Reasons Why) : Le couple a rompu !

Entre Sam Smith (26 ans) et l'acteur américain Brandon Flynn (24 ans), c'est donc terminé. Une source a révélé la triste nouvelle au journal The Sun, évoquant les carrières respectives des deux artistes qui les empêchent d'avoir du temps pour eux...

"Sam et Brandon ont vécu une relation vraiment tourbillonnante. Ils sont tombés fous d'amour l'un pour l'autre. Mais ils sont tous les deux tellement occupés par leurs carrières et malheureusement ça n'a pas fonctionné. Sam est clairement dévasté. C'est la relation amoureuse la plus concrète qu'il avait eue. Heureusement, il est en tournée à travers les États-Unis en ce moment, c'est une distraction qui tombe à pic", a raconté la source. Le chanteur défend sur scène son dernier disque intitulé The Thrill of It All et porté par le single Too Good at Goodbyes.

Sam Smith et l'acteur de 13 Reasons Why (qui incarne le personnage de Justin Foley) auront donc tenu neuf mois. Le couple avait été vu à plusieurs reprises main dans la main à Los Angeles ou échangeant une soupe de langues qui avait beaucoup fait jaser ! Il avait même été un temps question de fiançailles secrètes...

Thomas Montet