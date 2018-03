Sam Smith et Brandon Flynn : Les amoureux s'embrassent avec fougue

Ils s'aiment à la folie. Sam Smith et son charmant compagnon Brandon Flynn ont été aperçus le 25 février 2018 dans les rues de Londres. Le chanteur anglais de 25 ans et l'acteur américain de 24 ans, qui incarne le personnage de Justin Foiley dans la série 13 Reasons Why, n'étaient pas seuls pour cette virée nocturne dans la capitale anglaise mais accompagnés de Lily, la soeur de Brandon.

Contrainte de porter la chandelle, cette dernière a assisté à des échanges passionnés entre les tourtereaux. En couple depuis quelques mois, Sam Smith et Justin Foiley s'aiment visiblement à la folie, ce qui donne des baisers très expressifs.

Comblé depuis qu'il partage la vie de l'interprète des tubes Stay With Me ou encore Too Good at Goodbyes, Brandon Flynn avait officialisé leur relation en décembre 2017. L'acteur avait publié une photo d'eux deux coiffés de chapeaux en forme de licornes. "Rarement observés à Londres", avait-t-il blagué en légende. Les amoureux passent bien moins inaperçus une fois la tête à découvert.