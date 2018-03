Sam Smith se moque de son chéri après leur baiser passionné

Le 25 février 2018, le chanteur anglais Sam Smith et son chéri, l'acteur américain Brandon Flynn, étaient pris en photo dans les rues de Londres, échangeant un baiser en forme de soupe de langues. Des clichés qui ont beaucoup fait réagir sur la Toile et sur lesquels l'artiste revient.

Interrogé sur la radio BBC Radio 1 dans l'émission Breakfast Show présentée par Nick Grimshaw, Sam Smith a préféré rire de ces photos. "C'était une blague. Une blague qui consistait à faire croire qu'on s'attaquait l'un à l'autre. Nous attendions dehors, devant une boutique, que ma soeur achète des cigarettes. Je plaisantais. J'étais carrément en train de lécher ses yeux. C'est horrible. Je vais trouver quelque chose à faire de plus fou encore pour faire oublier ça", a-t-il dit. Et d'ajouter : "Brandon avait l'air d'Ursula quand elle aspire la voix d'Ariel dans La petite sirène. C'est tellement gênant."

Comblé depuis qu'il partage la vie de l'interprète des tubes Stay With Me ou encore Too Good at Goodbyes, Brandon Flynn (alias Justin Foiley dans la série 13 Reasons Why) a officialisé leur relation en décembre 2017.

Thomas Montet