Sam Smith : Tendres baisers avec un acteur de 13 Reasons Why

Le 1er octobre dernier, Sam Smith a été repéré dans les rues de Greenwich Village, à New York, en train d'échanger de tendres baisers avec un jeune homme, sans se cacher. L'identité de son nouveau partenaire n'a pas tardé à être démasquée puisqu'il ne s'agit pas d'un inconnu. Le chanteur britannique de 25 ans est en effet en couple avec l'une des stars de 13 Reasons Why, Brandon Flynn, 23 ans, qui incarne le personnage de Justin Foley dans la série.

Le nouveau duo s'est de nouveau affiché le lendemain, lundi 2 octobre, à l'occasion d'un dîner organisé au restaurant Catch, en présence de quelques amis. Un témoin indique au magazine People que le chanteur anglais et l'acteur américain "étaient très à l'aise" dans la salle principale de l'établissement avant de rejoindre le rooftop pour prendre un verre.

La naissance de ce qui semble être une véritable romance intervient quelques jours après que Brandon Flynn a fait son coming out. Dans un long message posté sur sa page Instagram, la star de 13 Reasons Why révélait son appartenance à la communauté LGBT, se positionnant ouvertement en faveur du mariage pour tous alors que les Australiens sont appelés à s'exprimer sur le sujet via une enquête postale. Brandon Flynn n'avait pas hésité à évoquer son histoire personnelle. "Nous nous sommes chiés dessus toute notre vie à cause de toutes ces stigmatisations qui nous entourent (...). Nous avons combattu, nous nous sommes exprimés courageusement même quand ça faisait peur et vous écrivez un message dans le ciel juste parce que vous avez peur. L'égalité demande du courage, cela m'inquiète que trop de gens dans ce monde manquent de couilles pour soutenir ce qui est juste", avait-il notamment publié sur sa page Instagram. Des propos qui avaient fait grand bruit.

De son côté, Sam Smith – de retour dans les charts avec le titre Too Good at Goodbyes – n'a jamais caché son homosexualité qu'il avait ouvertement évoquée pour la première fois en 2014.