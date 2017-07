Sam Worthington dans Le Choc des Titans et Avatar : Que devient l'acteur ?

Héros d'Avatar, doublant Matt Damon et Jake Gyllenhaal qui avaient été pressentis par les studios pour jouer le rôle de Jake Sully dans la superproduction de James Cameron, Sam Worthington se fait bien discret depuis le carton du film au cinéma (plus de 2 milliards de recettes). Alors qu'un autre de ses longs métrages, Le Choc des Titans, est diffusé à la télévision sur TF1 ce jeudi 27 juillet, prenons des nouvelles de l'acteur australien.

Héros des blockbusters Terminator Renaissance et Avatar, Sam Worthington fait coup double en jouant en 2010 dans Le Choc des Titans et sa suite La Colère des Titans, deux ans plus tard.

Si Sam Worthington s'impose également dans des drames remarqués tels que L'Affaire Rachel Singer, Cake – la prestation de Jennifer Aniston a focalisé toute l'attention – et plus récemment Tu ne tueras point de Mel Gibson, l'acteur aujourd'hui âgé de 40 ans ne devient pas pour autant une superstar, évitant les paillettes des soirées mondaines pour préférer une vie de famille tranquille.

En effet, le comédien a le bonheur d'avoir fondé une famille avec Lara Bingle, un mannequin qu'il fréquente depuis 2013. Le couple s'est marié en décembre 2014 et a donné naissance à son premier enfant il y a deux ans, un petit garçon prénommé Rocket Zot Worthington. Depuis le mois d'octobre, le couple est aussi parent d'un deuxième enfant, Racer, qui fêtera son premier anniversaire au mois d'octobre.

Avatar un jour, Avatar toujours

Côté carrière, il ne manque pas de travail avec les épisodes 2, 3 et 4 d'Avatar, respectivement prévus pour 2020, 2021 et 2024. Les changements de date de sortie s'expliquent par le fait que James Cameron travaille sur une nouvelle technologie qui permettrait de regarder son film en 3D et sans lunettes ! Par ailleurs, lors d'une interview accordée au site We've Got This Covered, Sam Worthington a révélé que le deuxième volet explorerait, entre autres, le thème de la famille, puisque le héros est devenu père.