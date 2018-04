Samantha (Wild), diarrhée et fesses à l'air : Le CSA se saisit de l'affaire !

Les derniers épisodes de Wild (M6) ne sont pas à l'avantage de Samantha... Pour rappel, la diarrhée de la candidate avait été mise en avant lors de l'épisode diffusé le 22 mars dernier. Puis, lundi 2 avril 2018, l'ostéopathe a été montrée les fesses à l'air face caméra alors qu'elle urinait dans l'espoir de pouvoir s'hydrater. Deux séquences qui ne sont pas passées auprès des téléspectateurs, ni du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

En effet, sur les réseaux sociaux, les internautes ont été nombreux à se plaindre. "Après les bruits de diarrhée, on a le droit de voir Samantha faire pipi...", "C'est une blague dans #Wild les candidats n'ont donc pas d'intimité ?", peut-on ainsi lire sur Twitter.

Face aux nombreux signalements et commentaires sur le sujet, le CSA a réagi. Les deux séquences seront ainsi analysées et les Sages décideront dans la foulée si une instruction concernant Wild mérite d'être ouverte.

Si le Conseil ne rendra pas son verdict tout de suite, une chose est certaine : Samantha n'a pas apprécié que son intimité soit dévoilée au grand jour et elle l'a fait savoir. "#Wild #M6 Pas d'image dégradante des candidats ? Les bruitages étaient-ils nécessaires ? La rédactrice en chef peut calculer son profit, elle", avait lancé la jolie blonde sur Twitter à propos de la séquence dévoilant ses problèmes intestinaux. La production et M6 avaient de leur côté présenté leurs excuses lors d'un entretien accordé au Parisien : "Nous sommes désolés que cet extrait, très court, ait pu être mal interprété mais les qualités de courage, d'abnégation et de solidarité de Samantha seront mises en avant dans les prochains épisodes."