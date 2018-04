Samantha (Wild) les fesses à l'air : La nouvelle séquence intime qui choque !

Samantha n'a pas été épargnée lors du montage de Wild (M6). Après avoir marqué les esprits des téléspectateurs la semaine dernière avec les bruitages (très) intimes de sa crise de diarrhée, l'ostéopathe a été montrée... les fesses à l'air.

Alors qu'elle était assoiffée pendant son périple dans le désert avec son binôme Robin – qui a abandonné l'aventure –, la jeune femme a trouvé une solution afin de se protéger de la déshydratation : boire son urine.

Tout naturellement, Samantha a donc retiré le bas et s'est accroupie afin d'uriner. Une séquence qui a été intégralement dévoilée dans l'épisode du lundi 2 avril 2018. Les téléspectateurs ont tenu à crier leur colère en découvrant les images. "Après les bruits de diarrhée, on a le droit de voir Samantha faire pipi... #Wild #YaPlusDeRespect", "Samantha ils sont sans pitié avec elle, après la chiasse, la pisse #Wild", "Premier épisode, ils nous la montrent en pleine diarrhée. Deuxième épisode, on la voit se déshabiller et pisser dans un bol. Y'a plus aucun respect pour Samantha chez M6", a-t-on notamment pu lire.