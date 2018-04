Samantha (Wild), sa diarrhée filmée : "Désolée", la production se défend

Le 26 mars dernier, M6 proposait le tout premier épisode de son nouveau jeu d'aventures baptisé Wild, la course de survie animé par Stéphane Rotenberg. Le but du jeu ? Des binômes (un professionnel et un novice) ont trois jours pour rejoindre un point précis, en pleine nature.

Lors de la diffusion de ce premier chapitre, une candidate a marqué bien malgré elle les esprits, une sportive de l'extrême prénommée Samantha. La jolie jeune femme ostéopathe de profession a souffert d'un problème de transit au début de l'aventure, un imprévu notamment lié à l'écrasante chaleur du Botswana qui s'est traduit par des diarrhées. Oui mais voilà, la candidate ne s'attendait pas à certains bruits très intimes soient diffusés sur M6, un malaise et un coup de gueule exprimés sur Twitter. "#Wild #M6 Pas d'image dégradante des candidats ? Les bruitages étaient-ils nécessaires ? La rédactrice en chef peut calculer son profit, elle", avait-elle commenté sur Twitter avec beaucoup d'amertume.

Plusieurs jours plus tard, M6 a enfin répondu à Samantha via Le Parisien, la chaîne présentant ses excuses. "La séquence évoquée n'avait aucunement pour intention de nuire à l'image de Samantha, nous indique la chaîne. Elle montrait la difficulté extrême de l'expérience Wild, tant pour les novices que pour les experts", a-t-il été indiqué. M6 promet de redorer l'image de la candidate dans la suite de l'émission : "Nous sommes désolés que cet extrait, très court, ait pu être mal interprété mais les qualités de courage, d'abnégation et de solidarité de Samantha seront mises en avant dans les prochains épisodes.". "Son string aussi", ajoute Le Parisien.

Si l'entourage de Samantha prend note de ses excuses, elles arrivent bien trop tard. Le mal est déjà fait... "Ça ne changera rien, son image a été dégradée, assure un candidat. Elle ne veut qu'une chose, c'est se faire oublier", a-t-il confié au Parisien.

Si l'on en croit le quotidien, une autre candidate devrait prochainement se retrouver dans une position toute aussi délicate. Cette dernière devrait être montrée en train de se réveiller dans ses excréments, elle aussi victime de diarrhées. M6 a encore le temps de se raviser.