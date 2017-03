Samira Wiley : La star d'Orange Is the New Black mariée à Lauren Morelli !

Sans Orange Is the New Black (OITNB), ce mariage n'aurait peut-être jamais eu lieu. Si l'une a joué dans la série, l'autre est scénariste.

En couple depuis près de trois ans, Samira Wiley et Lauren Morelli ont scellé à jamais leur amour samedi 25 mars. Les deux jeunes femmes se sont mariées au cours d'une cérémonie intimiste célébrée à Palm Springs, en Californie, dont l'organisateur de mariages Martha Stewart Weddings livre quelques détails

En plus de découvrir une photo des toutes nouvelles épouses sur Instagram, on apprend que l'après-midi festive a débuté avec une cérémonie célébrée en extérieur par les parents de Samira Wiley. Le couple a ensuite fait une entrée pour le moins remarquée sur le tube Baby de Justin Bieber. Samira Wiley et Lauren Morelli voulaient un mariage atypique, elles l'ont eu.